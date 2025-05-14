Guardian: суд в Британии оправдал заключённого после 38 лет тюрьмы

Апелляционный суд Британии оправдал 68-летнего Питера Салливана, который провёл в тюрьме 38 лет по обвинению в убийстве, написала британская газета Guardian.
Журналисты охарактеризовали ситуацию как самую продолжительную судебную ошибку в истории Соединённого Королевства. В 1987 году Салливана приговорили за убийство молодой женщины.
В суде мужчина отрицал свою вину. Новые анализы, которые спустя годы были проведены по распоряжению Комиссии по пересмотру уголовных дел (CCRC), показали, что образцы ДНК, собранные на месте преступления, принадлежали не Салливану.
Напомним, в июле 2023 года британский телеканал Sky News сообщал о жителе Британии Эндрю Малкинсоне, который из-за судебной ошибки провёл за решеткой 17 лет за чужое преступление. В 2004 году мужчину приговорили к пожизненному заключению за изнасилование.