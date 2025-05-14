Guardian: суд в Британии оправдал заключённого после 38 лет тюрьмы

Напомним, в июле 2023 года британский телеканал Sky News сообщал о жителе Британии Эндрю Малкинсоне, который из-за судебной ошибки провёл за решеткой 17 лет за чужое преступление. В 2004 году мужчину приговорили к пожизненному заключению за изнасилование.