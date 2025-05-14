МВД сочло целесообразным использование функций «Госуслуг» на сайтах знакомств

Ранее парламентарии Ксения Горячева и Ярослав Самылин предложили министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву ввести пометку на сайтах знакомств для пользователей с непогашенной судимостью по определенным статьям УК РФ. Также они выступили с инициативой создать закрытый реестр лиц, осужденных за насильственные преступления в отношении партнеров, супругов, сожителей или членов семьи, и интегрировать его с платформами знакомств.