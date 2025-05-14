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МВД сочло целесообразным использование функций «Госуслуг» на сайтах знакомств

МВД России сочло возможным использовать функционал Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) для регистрации граждан на сайтах знакомств. Об этом говорится в ответе заместителя министра Виталия Шулики на обращение депутатов фракции «Новые люди» в Госдуме.

МВД России сочло возможным использовать функционал Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) для регистрации граждан на сайтах знакомств. Об этом говорится в ответе заместителя министра Виталия Шулики на обращение депутатов фракции «Новые люди» в Госдуме.

Ранее парламентарии Ксения Горячева и Ярослав Самылин предложили министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву ввести пометку на сайтах знакомств для пользователей с непогашенной судимостью по определенным статьям УК РФ. Также они выступили с инициативой создать закрытый реестр лиц, осужденных за насильственные преступления в отношении партнеров, супругов, сожителей или членов семьи, и интегрировать его с платформами знакомств.

— В настоящее время Минцифры России совместно с МВД России проводятся мероприятия по запуску витрины данных, содержащей сведения о наличии (отсутствии) судимости, и созданию на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) сервиса, позволяющего уполномоченным органам и организациям получать указанные сведения в режиме «да/нет», — пояснил Шулика в ответе.

В ведомстве отметили, что при регистрации на таких ресурсах можно задействовать возможности ЕПГУ, позволяющие не только подтвердить достоверность личных данных пользователя, но и получить его согласие на их обработку, передает ТАСС.

В Москве развивается новый тренд — сапиодейтинг. Это формат «быстрых знакомств» с умными людьми. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов о причинах такой моды на общение.