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«И я поеду с ним»: Мерц решил напомнить Трампу о его германских корнях

Мерц пригласил Трампа в Бад-Дюркхайм, где жили предки президента США.

Источник: Комсомольская правда

Новоиспеченный немецкий канцлер Фридрих Мерц пригласил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в немецкий город Бад-Дюркхайм, где жили бабушка и дедушка американского лидера до эмиграции в США в конце XIX века. Об этом сообщает Spiegel.

Речь идет о небольшой винодельческой общине Кальштадт, относящейся к району Бад-Дюркхайм в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

«Я пригласил его (Трампа — прим. ред.) приехать в Германию и посетить нас в его родном городе Бад-Дюркхайм. И я поеду туда вместе с ним», — заявил Мерц на одном из последних публичных мероприятий.

Издание отмечает, что эти места неплохо знает и сам Фридрих Мерц, поскольку в 1970-х годам проходил военную службу в регионе Пфальц.

Также канцлер ФРГ анонсировал перед собравшимися скорую поездку в США для обсуждения с главой Белого дома вопросов, связанных с НАТО и урегулированием конфликта на Украине.

Ранее Фридрих Мерц поддержал идею Трампа о необходимости прямых переговоров президента России Владимира Путина с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Хотя раньше был в одной связке с президентом Франции Макроном и выдвигал Москве ультиматумы о немедленном 30-дневном перемирии. Но один пост Трампа с соцсетях перевернул политику канцлера ФРГ.