«И я поеду с ним»: Мерц решил напомнить Трампу о его германских корнях

Ранее Фридрих Мерц поддержал идею Трампа о необходимости прямых переговоров президента России Владимира Путина с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Хотя раньше был в одной связке с президентом Франции Макроном и выдвигал Москве ультиматумы о немедленном 30-дневном перемирии. Но один пост Трампа с соцсетях перевернул политику канцлера ФРГ.