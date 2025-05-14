Собственник лишился земельного участка площадью 1,2 га под Иркутском

В Иркутском районе собственник по решению суда лишился земельного участка сельскохозяйственного назначения. Участок площадью 1,2 га находится на поле «Черепаново» в границах Марково. Собственник многократно игнорировал предписания по устранению нарушений, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, после обследования земельного участка в мае 2023 года было установлено, что вся его площадь заросла сорняками и древесно-кустарниковой растительностью. Собственнику объявили предостережение. В октябре 2023 года было проведено еще одно обследование, однако нарушения не были устранены. Проверка прокуратуры региона показала, что участок не использовался более трех лет, что повлекло ухудшение состояния земель.
В 2024 году собственника земельного участка дважды привлекали к административной ответственности и назначали ему штраф, но он не исполнял требований. Надзорный орган направил документы в министерство имущественных отношений Приангарья для рассмотрения вопроса об изъятии участка у землевладельца.
Всего с начала года в Иркутской области было изъято 11 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 103,3 га. Они переданы в распоряжение муниципальных образований, в границах которых они находятся, и могут быть предоставлены в пользование или собственность иным лицам.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутской области по решению суда изъяты два земельных участка сельхозназначения общей площадью 16,8 га. Основанием стало нецелевое использование земель и их зарастание сорняками. Участки продадут с торгов для возврата в сельхозоборот.