Собственник лишился земельного участка площадью 1,2 га под Иркутском

Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, после обследования земельного участка в мае 2023 года было установлено, что вся его площадь заросла сорняками и древесно-кустарниковой растительностью. Собственнику объявили предостережение. В октябре 2023 года было проведено еще одно обследование, однако нарушения не были устранены. Проверка прокуратуры региона показала, что участок не использовался более трех лет, что повлекло ухудшение состояния земель.