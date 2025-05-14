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Житель Владивостока шесть лет откладывал визит к врачу и едва не потерял почку

Установленный когда-то врачами временный стент покрылся солями — камень занял почти весь орган.

Источник: PrimaMedia.ru

Мужчина с 2019 года не обращался к врачу после установки временного мочеточникового стента — в результате врачи удаляли его вместе с огромным почечным камнем на сложной операции, сообщает ИА PrimaMedia.

Шесть лет назад жителю Владивостока установили временный стент в мочеточник — это трубочка, которая помогает оттоку мочи из почки. Обычно такие стенты убирают через пару месяцев, но он не пришёл к врачу и оставил его на годы. За это время стент покрылся солями и стал основой для огромного камня, который занял почти всю почку.

«Своевременная диагностика и удаление временных медицинских устройств крайне важны. Игнорирование рекомендаций врача и несвоевременное обращение приводят к тяжёлым последствиям, вплоть до потери органов», — объяснил заведующий урологическим отделением «ВКБ № 2» Николай Вечерка.

Врачи в тысячекоечной больнице провели сложную операцию в два этапа: сначала через мочеиспускательный канал лазером разрезали и вытащили часть стента и камней, а потом через небольшой разрез в пояснице разрушили оставшийся камень в почке и убрали остатки стента.

Операция длилась 5,5 часов, но всё прошло успешно — врачи спасли почку. Урологи напомнили, что нельзя затягивать с лечением и игнорировать советы врачей, иначе можно потерять орган.