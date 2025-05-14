Житель Владивостока шесть лет откладывал визит к врачу и едва не потерял почку

Шесть лет назад жителю Владивостока установили временный стент в мочеточник — это трубочка, которая помогает оттоку мочи из почки. Обычно такие стенты убирают через пару месяцев, но он не пришёл к врачу и оставил его на годы. За это время стент покрылся солями и стал основой для огромного камня, который занял почти всю почку.