Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии мая-2025 в Новосибирске

Сервис SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии мая 2025 года. В числе лидеров — предложения для специалистов в ритейле, строительстве, здравоохранении, логистике, IT и на производстве.
В Новосибирске одними из самых привлекательных предложений стали вакансии для водителей категории Е — зарплаты достигают 250 000 рублей в месяц. Также работодатели активно ищут машинистов электровоза, монтажников зерноочистительного оборудования и автомехаников — доход в этих сферах превышает 150 000 рублей.
По стране в целом в топ попали врачи, квалифицированные рабочие, финансовые аналитики, инженеры и руководители направлений.
Топ-5 вакансий в Новосибирске:
1. Машинист электровоза — 160 000−170 000 ₽;
2. Водитель (категория Е) — 150 000−250 000 ₽;
3. Монтажник зерноочистительного оборудования — 150 000 ₽;
4. Электромеханик — 140 000−160 000 ₽;
5. Автомеханик — 130 000−220 000 ₽