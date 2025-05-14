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Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии мая-2025 в Новосибирске

В Новосибирске озвучили самые лучшие вакансии в городе.

Источник: Сиб.фм

Сервис SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии мая 2025 года. В числе лидеров — предложения для специалистов в ритейле, строительстве, здравоохранении, логистике, IT и на производстве.

В Новосибирске одними из самых привлекательных предложений стали вакансии для водителей категории Е — зарплаты достигают 250 000 рублей в месяц. Также работодатели активно ищут машинистов электровоза, монтажников зерноочистительного оборудования и автомехаников — доход в этих сферах превышает 150 000 рублей.

По стране в целом в топ попали врачи, квалифицированные рабочие, финансовые аналитики, инженеры и руководители направлений.

Топ-5 вакансий в Новосибирске:

1. Машинист электровоза — 160 000−170 000 ₽;

2. Водитель (категория Е) — 150 000−250 000 ₽;

3. Монтажник зерноочистительного оборудования — 150 000 ₽;

4. Электромеханик — 140 000−160 000 ₽;

5. Автомеханик — 130 000−220 000 ₽