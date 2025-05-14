Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии мая-2025 в Новосибирске

В Новосибирске одними из самых привлекательных предложений стали вакансии для водителей категории Е — зарплаты достигают 250 000 рублей в месяц. Также работодатели активно ищут машинистов электровоза, монтажников зерноочистительного оборудования и автомехаников — доход в этих сферах превышает 150 000 рублей.