Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 мая

Сегодня Тельцам не рекомендуется заниматься чужими делами — лучше сосредоточиться на тех задачах, которые сейчас важны для них. Можно вернуться к старым проектам, работа над ними будет более успешной, чем над новыми. Представителям знака не стоит торопиться давать обещания: сейчас не подходящее время для серьезных перемен, независимо от того, чего они касаются.