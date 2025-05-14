Стилист Байрамов о брюках Зеленского: одевается как комик, а не как политик

Зеленский одевается на официальные мероприятия как комик, но не как политик. Об этом заявил aif.ru звездный стилист Омар Байрамов выбор одежды украинским политиком для официальных мероприятий.
Эксперт обратил внимание на то, что украинский политик не соблюдает установленный дресс-код, одеваясь в стиле милитари или выбирая концептуальные вещи.
«Все-таки, это несоблюдение дресс-кода, к которому мы привыкли, если говорить о внешнем виде политиков на официальных мероприятиях. Дресс-код — это классические костюмы, и даже жены политиков соблюдают определенные требования к внешнему виду, нет вульгарных, вычурных или сияющих нарядов. Это всегда такая строгая классическая история. Учитывая то, что, в принципе, этот товарищ не является примером политика, он все-таки комик, то он прекрасно справляется со своей ролью клоуна, в том числе и в этом образе», — поделился мнением эксперт.
Байрамов подчеркнул, что, нарушая дресс-код, Зеленский хочет выделиться на фоне других политиков если не умом, то внешним видом.
Ранее брюки, в которых Зеленский пришел на встречу с Киром Стармером, стали причиной ироничных комментариев в Сети. Пользователи посчитали, что они надеты задом наперед.