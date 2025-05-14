Стилист Байрамов о брюках Зеленского: одевается как комик, а не как политик

«Все-таки, это несоблюдение дресс-кода, к которому мы привыкли, если говорить о внешнем виде политиков на официальных мероприятиях. Дресс-код — это классические костюмы, и даже жены политиков соблюдают определенные требования к внешнему виду, нет вульгарных, вычурных или сияющих нарядов. Это всегда такая строгая классическая история. Учитывая то, что, в принципе, этот товарищ не является примером политика, он все-таки комик, то он прекрасно справляется со своей ролью клоуна, в том числе и в этом образе», — поделился мнением эксперт.