В Омске скончался бывший ректор СибАДИ

Вчера, 13 мая, ректор Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета Александр Жигадло сообщил о кончине профессора, доктора экономических наук Антона Антоновича Гейдта. Он ушел на 78-м году жизни.
Антон Гейдт являлся ученым с мировым именем, являлся экспертом по управлению проектами и организации закупок для крупных проектов. За свою трудовую и научную деятельность был награжден званиями «Почетный дорожника РФ» и «Почетный работник транспорта России».
Вся его жизнь была тесно связана с СибАДИ. В 1976 году Антон Гейдт окончил дорожно-строительный факультет этого вуза, затем работал там на различных должностях, в том числе занимал пост декана и и проректора.
Редакция выражает соболезнования родным и близким Антона Антоновича.