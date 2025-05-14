Экс-солистка Serebro подтвердила роман с известным комиком

На фотографии, которую певица выложила на своей странице в одной из соцсетей, Кищук обнимает артиста за шею, а Сатир целует девушку в щеку. В telegram-канале бывшая участница известной группы выложила скриншот переписки с Шабельниковым. В кадре видно сообщение Сатира в ответ на опубликованную фотографию пары. «Отличное качество! Это что на андроид сфоткано?» — написал блогер.