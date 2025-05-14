Экс-солистка Serebro подтвердила роман с известным комиком

Кищук подтвердила роман с Сатиром.
Российский блогер и пародист Сатир (настоящее имя — Илья Шабельников) и бывшая участница группы Serebro Екатерина Кищук вновь подогрели слухи о своем романе. Поводом для обсуждений стало совместное фото, опубликованное в социальных сетях, на котором Сатир целует Кищук.
На фотографии, которую певица выложила на своей странице в одной из соцсетей, Кищук обнимает артиста за шею, а Сатир целует девушку в щеку. В telegram-канале бывшая участница известной группы выложила скриншот переписки с Шабельниковым. В кадре видно сообщение Сатира в ответ на опубликованную фотографию пары. «Отличное качество! Это что на андроид сфоткано?» — написал блогер.
Несколько дней назад пародиста Сатира и певицу Екатерину Кищук вместе заметили в Новосибирске. Фанатка выложила совместную фотографию со звездами, которая быстро распространилась по социальным сетям. Немного позже Сатира также заметили на видеосообщении, которое Кищук выложила в своем telegram-канале.
Кищук опубликовала фотографию с СатиромФото: соцсети Екатерины Кищук.