Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-солистка Serebro подтвердила роман с известным комиком

Российский блогер и пародист Сатир (настоящее имя — Илья Шабельников) и бывшая участница группы Serebro Екатерина Кищук вновь подогрели слухи о своем романе. Поводом для обсуждений стало совместное фото, опубликованное в социальных сетях, на котором Сатир целует Кищук.

Кищук подтвердила роман с Сатиром.

Российский блогер и пародист Сатир (настоящее имя — Илья Шабельников) и бывшая участница группы Serebro Екатерина Кищук вновь подогрели слухи о своем романе. Поводом для обсуждений стало совместное фото, опубликованное в социальных сетях, на котором Сатир целует Кищук.

На фотографии, которую певица выложила на своей странице в одной из соцсетей, Кищук обнимает артиста за шею, а Сатир целует девушку в щеку. В telegram-канале бывшая участница известной группы выложила скриншот переписки с Шабельниковым. В кадре видно сообщение Сатира в ответ на опубликованную фотографию пары. «Отличное качество! Это что на андроид сфоткано?» — написал блогер.

Несколько дней назад пародиста Сатира и певицу Екатерину Кищук вместе заметили в Новосибирске. Фанатка выложила совместную фотографию со звездами, которая быстро распространилась по социальным сетям. Немного позже Сатира также заметили на видеосообщении, которое Кищук выложила в своем telegram-канале.

Кищук опубликовала фотографию с СатиромФото: соцсети Екатерины Кищук.