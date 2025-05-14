Девятиэтажный отель строят в Иркутске на первой линии улицы Рабочей. На огороженной территории между улиц Франк-Каменецкого и Декабрьских Событий вырыли котлован, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на портал «Наш.дом.рф.»(0+).
Гостиница расположится в десятиэтажном строении. На первом этаже будут размещаться нежилые помещения. Планируется, что здание сдадут в первом квартале 2027 года.
Напомним, в июне 2025 года в Иркутске начнется строительство арендного дома при участии ДОМ.РФ. Эта информация стала известна после встречи губернатора региона Игоря Кобзева и заместителя генерального директора госкомпании Дениса Филиппова. Жилой комплекс будет состоять из пяти домов на 218 квартир общей площадью 10 тысяч кв. метров.