Девятиэтажный отель строят в Иркутске на первой линии улицы Рабочей

Напомним, в июне 2025 года в Иркутске начнется строительство арендного дома при участии ДОМ.РФ. Эта информация стала известна после встречи губернатора региона Игоря Кобзева и заместителя генерального директора госкомпании Дениса Филиппова. Жилой комплекс будет состоять из пяти домов на 218 квартир общей площадью 10 тысяч кв. метров.