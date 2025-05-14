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Россиянам указали на три распространенные ошибки при накоплении денег

Доцент Ермилова: Хранение накоплений в наличных является ошибкой.

Источник: Комсомольская правда

Россияне совершают ряд ошибок при накоплении сбережений. На них указала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Эксперт назвала отсутствие системы в откладывании средств одной из причин того, что многим россиянам удается сформировать всего лишь небольшую финансовую подушку.

Также Ермилова порекомендовала стремиться к накоплению большей суммы.

«В связи с тем, что сейчас часто случаются кризисы, важно накапливать финансовую подушку в размере от 6 месяцев и больше. Зачастую даже рекомендую годовой размер финансовой подушки безопасности», — сказала она агентству «Прайм».

Третьей ошибкой Ермилова назвала хранение сбережений в наличной валюте. Эксперт посоветовала хранить деньги на вкладе или счете, чтобы они приносили дополнительный доход в виде процентов.

А вот что посоветовал финансовый аналитик Васильев, чтобы не потерять накопления, а приумножить их.

Другой аналитик отметил, что россиянам рекомендуется вкладывать средства в золото.

Напомним, осенью 2024 года 63,1% участников опроса заявили, что их сбережений при сохранении текущего уровня трат хватит не более чем на месяц.