Россиянам указали на три распространенные ошибки при накоплении денег

Россияне совершают ряд ошибок при накоплении сбережений. На них указала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Эксперт назвала отсутствие системы в откладывании средств одной из причин того, что многим россиянам удается сформировать всего лишь небольшую финансовую подушку.
Также Ермилова порекомендовала стремиться к накоплению большей суммы.
«В связи с тем, что сейчас часто случаются кризисы, важно накапливать финансовую подушку в размере от 6 месяцев и больше. Зачастую даже рекомендую годовой размер финансовой подушки безопасности», — сказала она агентству «Прайм».
Третьей ошибкой Ермилова назвала хранение сбережений в наличной валюте. Эксперт посоветовала хранить деньги на вкладе или счете, чтобы они приносили дополнительный доход в виде процентов.
А вот что посоветовал финансовый аналитик Васильев, чтобы не потерять накопления, а приумножить их.
Другой аналитик отметил, что россиянам рекомендуется вкладывать средства в золото.
Напомним, осенью 2024 года 63,1% участников опроса заявили, что их сбережений при сохранении текущего уровня трат хватит не более чем на месяц.