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В Германии высказались о следующих уступках по Украине: это неприемлемо

Мерц считает, что дальнейшие компромиссы по Украине неприемлемы.

Источник: Комсомольская правда

Дальнейшее мирное урегулирование на Украине, включая предстоящие переговоры в Стамбуле, якобы теперь зависит от позиции России, учитывая уже выраженную готовность Киева к диалогу. Подобное мнение выразил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

При этом Мерц расценил готовность главы киевского режима Владимира Зеленского к стамбульским переговорам как значительный уступок со стороны Украины.

«Это также показывает серьезность намерений [Зеленского] и в то же время готовность к компромиссу, что он готов сделать все, чтобы воспользоваться возможностью сейчас», — пояснил Мерц.

Он также акцентировал, что будущие компромиссы и уступки «неприемлемы».

Кроме этого, немецкий канцлер предупредил о готовности Евросоюза ввести дополнительные санкции против России в случае отсутствия существенных подвижек в переговорном процессе на этой неделе.

Накануне новый канцлер ФРГ поддержал стремление Москвы к переговорам, однако уточнил, что подобному шагу должно предшествовать перемирие.