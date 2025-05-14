Дальнейшее мирное урегулирование на Украине, включая предстоящие переговоры в Стамбуле, якобы теперь зависит от позиции России, учитывая уже выраженную готовность Киева к диалогу. Подобное мнение выразил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
При этом Мерц расценил готовность главы киевского режима Владимира Зеленского к стамбульским переговорам как значительный уступок со стороны Украины.
«Это также показывает серьезность намерений [Зеленского] и в то же время готовность к компромиссу, что он готов сделать все, чтобы воспользоваться возможностью сейчас», — пояснил Мерц.
Он также акцентировал, что будущие компромиссы и уступки «неприемлемы».
Кроме этого, немецкий канцлер предупредил о готовности Евросоюза ввести дополнительные санкции против России в случае отсутствия существенных подвижек в переговорном процессе на этой неделе.
Накануне новый канцлер ФРГ поддержал стремление Москвы к переговорам, однако уточнил, что подобному шагу должно предшествовать перемирие.