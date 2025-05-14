Под Новгородом обнаружено место упокоения омского красноармейца

В минувший вторник, 13 мая 2025 года, администрация Оконешниковского района Омской области объявила о поисках родственников красноармейца родом из местной деревни Пресновка, останки которого обнаружены под Новгородом. По данным районной администрации, речь идет о Василии Максимовиче Васильеве 1923 года рождения, который предположительно погиб в бою весной 1942 года.
Озвучено, что останки молодого бойца найдены поисковым отрядом из Кирова 23 апреля 2025 года на территории урочища Ожееды Молвотицкого сельсовета Маревского района Новгородской области.
«Васильев В. М. погиб в начале марта 1942 года при штурме деревни Ожееды, верховой. При бойце были пряжки и значок “ГТО”. Останки солдата сильно разрушены, так как он не был захоронен. Предположительно, он числился в 130-й стрелковой дивизии (московское ополчение)», — обозначено в публикации.
Также отмечается, что впоследствии могла возникнуть путаница, благодаря чему у родных могло сложиться впечатление, что воин с 1944 года являлся пропавшим без вести.
Отметим, в 2024—2025 годах неоднократно сообщалось об обнаружении в ходе поисковых экспедиций останков солдат Великой Отечественной войны, в том числе родом из Омска, проводилось перезахоронение останков.