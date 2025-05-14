Под Новгородом обнаружено место упокоения омского красноармейца

«Васильев В. М. погиб в начале марта 1942 года при штурме деревни Ожееды, верховой. При бойце были пряжки и значок “ГТО”. Останки солдата сильно разрушены, так как он не был захоронен. Предположительно, он числился в 130-й стрелковой дивизии (московское ополчение)», — обозначено в публикации.