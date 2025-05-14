Юристы рассказали о наследовании жилья, если человек пропал без вести

Если человек пропал, заявление о его исчезновении можно подать в полицию сразу, отметили юристы. Это возможно как лично, так и по телефону 102, при этом следует обязательно зафиксировать входящий номер обращения и данные сотрудника, его принявшего. Обратиться может не только родственник, но и любое лицо, узнавшее о пропаже.