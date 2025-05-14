Юристы рассказали о наследовании жилья, если человек пропал без вести

Если человек пропал, заявление о его исчезновении можно подать в полицию сразу, отметили юристы. Это возможно как лично, так и по телефону 102, при этом следует обязательно зафиксировать входящий номер обращения и данные сотрудника, его принявшего. Обратиться может не только родственник, но и любое лицо, узнавшее о пропаже.
Полиция действует в зависимости от обстоятельств: если исчез ребенок или есть подозрение на преступление, дело возбуждается оперативно. В других случаях, например при пропаже человека с алкоголизмом, органы могут подождать его возвращения.
Через год с момента исчезновения заинтересованные лица могут подать в суд заявление о признании человека безвестно отсутствующим. Документы из полиции можно использовать как доказательства. Участников СВО признают без вести пропавшими уже через три месяца.
Однако признание безвестно отсутствующим не дает права на наследство. Как пояснили юристы, оно позволяет оформить лишь пенсию по потере кормильца и другие выплаты для нетрудоспособных иждивенцев, передает РИА Новости.
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