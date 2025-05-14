В омском парке 30-летия ВЛКСМ появились лебеди

Если птицы привыкнут к легкодоступной пище, они могут утратить навыки поиска естественного корма и остаться зимовать в Омске, что может быть губительно для них. Лучшим решением будет просто любоваться этими изящными созданиями на расстоянии и ценить их присутствие в городе.