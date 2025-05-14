В омском парке 30-летия ВЛКСМ появились лебеди

В парке имени 30-летия ВЛКСМ в Омске снова можно увидеть белых лебедей, как сообщила пресс-служба организации «Городские парки».
Работники парка обращаются к жителям города с просьбой бережно относиться к диким птицам. Особенно важно воздержаться от кормления лебедей и прочих водоплавающих. Искусственное питание способно нарушить их естественный цикл миграции в тёплые регионы. Категорически не рекомендуется давать лебедям хлеб и снеки, так как это вредно для их здоровья.
Если птицы привыкнут к легкодоступной пище, они могут утратить навыки поиска естественного корма и остаться зимовать в Омске, что может быть губительно для них. Лучшим решением будет просто любоваться этими изящными созданиями на расстоянии и ценить их присутствие в городе.
Основываясь на наблюдениях прошлого года, отлёт лебедей и уток стартовал в первых числах ноября. Эксперты полагают, что и в текущем сезоне птицы продемонстрируют инстинктивное поведение и вовремя улетят из города, ориентируясь на потепление в других регионах.
Ранее мы писали, что в омском парке 30-летия ВЛКСМ первый лёд на озере заставил водоплавающих птиц покинуть их обычное место жительства.