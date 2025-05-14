Погибшая в Перми 18-летняя девушка могла упасть с крыши на забор с пиками

Тетя молодого человека Вожаковой Алексея Гурьева Мария заявила aif.ru, что парень, который сейчас служит в армии, не поверил в гибель возлюбленной и бросил трубку. Однако через некоторое время у него случилась истерика. По ее словам, сейчас родственники пытаются успокоить молодого человека. Мария отметила, что пара была очень близка, они могли часами разговаривать, и не по разу в день.