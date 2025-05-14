В Новосибирске самолёт S7 не смог взлететь из-за отказа двигателя

Экипаж самостоятельно направил лайнер на стоянку. Из-за инцидента рейс СЫЛ 9918, находившийся на подлёте к аэропорту на расстоянии одного километра, получил указание диспетчера уйти на второй круг. Информация о том, был ли самолёт отстранён от дальнейших полётов и когда пассажиры смогли отправиться в пункт назначения, не уточняется.