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В Новосибирске самолёт S7 не смог взлететь из-за отказа двигателя

В аэропорту Новосибирска самолёт Airbus A321 авиакомпании S7, готовившийся к вылету по маршруту Новосибирск — Минеральные Воды, не смог взлететь из-за технической неисправности.

Как сообщил Telegram-канал «Авиаинцидент», утром 12 мая командир воздушного судна доложил, что двигатель не достиг необходимого режима работы после получения разрешения на взлёт.

Экипаж самостоятельно направил лайнер на стоянку. Из-за инцидента рейс СЫЛ 9918, находившийся на подлёте к аэропорту на расстоянии одного километра, получил указание диспетчера уйти на второй круг. Информация о том, был ли самолёт отстранён от дальнейших полётов и когда пассажиры смогли отправиться в пункт назначения, не уточняется.