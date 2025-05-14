В рамках постановления о поддержке развития в Алтайском крае строят школу

«Между правительством Алтайского края и министерством просвещения Российской Федерации уже в декабре 2024 года было заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Алтайского края на строительство этой школы с лимитом средств федерального бюджета в размере 1 миллиард 550,4 миллиона рублей… Таким образом, вопрос о предоставлении федеральных средств решен положительно. В текущем году строительство школы уже ведется в рамках нового федерального проекта “Все лучшее детям”, входящих в состав национального проекта “Молодежь и дети”, — отметила министр.