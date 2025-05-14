Синоптик Шувалов: май может показать антирекорд по температуре

В отличие от теплой зимы и аномально жаркого апреля май может установить в столице антирекорд. Как отметил в беседе с aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, майская температура в столице будет ниже среднеклиматической.
«Сильного тепла, сходного с тем, что москвичи испытывали на себе в апреле, пока не предвидится. Майская температура впервые за много месяцев может оказаться ниже климатической нормы», — объяснил он.
Синоптик уточнил, что до конца мая столбик термометра вряд ли поднимется до +25 градусов.
Ранее Шувалов рассказал, что к 17 мая воздух в столице прогреется до +20 градусов.