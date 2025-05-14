«Укол для жирдяев не работает»: Трамп высказался о неэффективности «Оземпика»

При этом Трамп упомянул, что его неназванный друг наверняка узнает себя в этой истории, а также выразил его опасения, что президент США может раскрыть его имя. Однако американский лидер заверил, что не станет этого делать. Кроме того, Трамп отметил, что в Лондоне, где был приобретен препарат, его цена оказалась в 15 раз ниже, чем в США.