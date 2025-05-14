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«Укол для жирдяев не работает»: Трамп высказался о неэффективности «Оземпика»

Трамп считает, что препарат «Оземпик» не поможет в борьбе с ожирением.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп отверг эффективность «Оземпика». Так, американский глава усомнился в работе препарата — первоначально созданного для лечения диабета, но активно используемого для похудения. Об этом Трамп рассказал в беседе с Fox News.

«У меня есть друг, очень умный, очень богатый, но у него есть большая проблема, у него серьезный избыток веса. Он покупал в Лондоне что-то, наверное, “Оземпик”. Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней», — поделился историей глава Белого дома.

При этом Трамп упомянул, что его неназванный друг наверняка узнает себя в этой истории, а также выразил его опасения, что президент США может раскрыть его имя. Однако американский лидер заверил, что не станет этого делать. Кроме того, Трамп отметил, что в Лондоне, где был приобретен препарат, его цена оказалась в 15 раз ниже, чем в США.

Ранее в Британии зафиксировали массовые смерти после применения «Оземпика» — умерло более 80 жителей.