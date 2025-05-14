Юные звездочки: топ-5 популярных и востребованных российских детей-актеров

Актерская карьера девочки началась с ролей в сериале «Волк» и фильме «Огонь». Однако на всю страну она прославилась, воплотив образ озорной школьницы Манюни в одноименных фильмах и сериале. Сейчас Екатерине 14 лет, и из-за постоянных съемок ей даже пришлось уйти на домашнее обучение.