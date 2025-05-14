Трижды оскароносный режиссёр Роберт Бентон скончался в США

Бентон — автор сценариев и режиссёр таких культовых фильмов, как «Бонни и Клайд», «Супермен», «Крамер против Крамера», «Места в сердце», «Билли Батгейт». Семь раз он был номинирован на «Оскар» и трижды становился его лауреатом. По информации издания, в последние годы Роберт работал над своими мемуарами.