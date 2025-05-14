Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться, заявила эксперт

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться физически и психологически, это время необходимо для укрепления внутрисемейных связей, общения со сверстниками и путешествий, заявила РИА Новости заместитель директора Института содержания и методов обучения Людмила Лагунова.
В Минпросвещения РФ рассказали РИА Новости, что летние каникулы начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа. Для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.
«Летние каникулы позволяют учащимся восстановиться физически и психологически, набраться сил для нового этапа учебы. Кроме того, это время необходимо для укрепления внутрисемейных связей, общения со сверстниками и путешествий», — сказала Лагунова.
Она добавила, что при минимизации эффекта «летней утечки» знаний, важно организовать отдых таким образом, чтобы он включал регулярную смену деятельности и элементы образовательного досуга: чтение книг, посещение музеев, участие в творческих мероприятиях и спортивные занятия.