Летние каникулы позволяют школьникам восстановиться, заявила эксперт

В Минпросвещения РФ рассказали РИА Новости, что летние каникулы начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа. Для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.