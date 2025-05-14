Президент Боливии Луис Арсе заявил, что не будет выдвигаться на новый срок

Боливийский лидер Луис Арсе не будет баллотироваться на пост президента страны в августе текущего года, об этом он заявил в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
«Я сообщаю боливийскому народу о своём твёрдом решении снять мою кандидатуру с президентских выборов в августе», — сказал он.
Президент Боливии уточнил, что он уверен, что не станет «фактором раскола» голосования. Он объяснил своё намерение желанием «уменьшить шансы на победу правых сил».
«Я призываю экс-президента Эво Моралеса не настаивать на выдвижении кандидатом в президенты. Во-первых, потому что это невозможно в соответствии с конституцией. Во-вторых, потому что распыление и фрагментация голосов пойдут на пользу только правым», — добавил Луис Арсе.
Кроме того, он призвал кандидата в президенты Андронико Родригеса «мыслить и действовать в духе единства народа».
Напомним, летом 2024 года в Боливии произошла очередная попытка госпереворота. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что предпосылкой всех госпереворотов в стране являлись экономические аспекты.