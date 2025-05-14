Президент Боливии Луис Арсе заявил, что не будет выдвигаться на новый срок

«Я призываю экс-президента Эво Моралеса не настаивать на выдвижении кандидатом в президенты. Во-первых, потому что это невозможно в соответствии с конституцией. Во-вторых, потому что распыление и фрагментация голосов пойдут на пользу только правым», — добавил Луис Арсе.