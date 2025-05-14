Психолог объяснила, почему лучше выбирать бумажные книги вместо электронных для детей

— Сила бумажной книги в том, что в любой момент можно остановиться и рассмотреть картинки, сделать акцент на чем-то или обсудить ситуацию, которая произошла с героями. Такие разговоры «вокруг» содержания книги значат не меньшее, а может быть в чем-то и большее, чем сама история, — отметила эксперт.