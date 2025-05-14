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Психолог объяснила, почему лучше выбирать бумажные книги вместо электронных для детей

Психолог Рябкова: Электронные книги часто отвлекают детей от самого содержания.

Источник: Комсомольская правда

Совместное чтение книг — отличный способ укрепить связь с ребенком и развивать его воображение. Но чтобы чтение пошло на пользу, важно выбирать бумажные книги вместо электронных. Об этом KP.RU рассказала кандидат психологических наук, доцент факультета «Психология образования» МГППУ Ирина Рябкова.

— Сила бумажной книги в том, что в любой момент можно остановиться и рассмотреть картинки, сделать акцент на чем-то или обсудить ситуацию, которая произошла с героями. Такие разговоры «вокруг» содержания книги значат не меньшее, а может быть в чем-то и большее, чем сама история, — отметила эксперт.

По словам специалиста, лучше выбирать обычные печатные книги, а не интерактивные. Электронные версии часто отвлекают внимание. Дети нажимают кнопки, вместо того чтобы следить за сюжетом. В результате исчезает эмоциональное включение, понимание происходящего, самого содержания и участие в истории.

— Бумажные книги лучше интерактивных. Интерактивная электронная книга просто не способна заменить взрослого, который будет общаться по поводу книги, а не просто механически читать ее, — добавила психолог.

Для малышей подойдут книги с простыми сюжетами и большим количеством картинок. Именно такие истории помогают ребенку запоминать события и замечать эмоции героев.