В Госдуму внесут законопроект о квотах на рабочие места для ветеранов

В Госдуму в среду 14 мая внесут пакет законопроектов об обязательных квотах на рабочие места для ветеранов боевых действий. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что для работодателей, которые будут трудоустраивать ветеранов боевых действий, предполагается установить налоговые льготы. Так, предложено до 15% снизить тарифы страховых взносов для таких работников.
Также сообщается, что ряд регионов уже ввел подобные квоты. В частности, такой закон приняли власти Московской области.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил установить федеральные льготы по имущественным налогам для ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей.
Также сообщалось, что добровольцам, отражавшим вторжение ВСУ в Курскую область, присвоят статус ветерана: кто на это претендует, какие льготы и выплаты даст государство, читайте здесь на KP.RU.
О том, какие положены льготы ветеранам боевых действий в России в 2025 году и как их получить, читайте здесь на KP.RU.