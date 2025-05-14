У погибшей на заборе девушки в Перми пропал телефон и джинсовая куртка

«Мы не можем понять сами, но что-то тут не чисто. Может быть, ее пытались изнасиловать, но не получилось, мы не знаем. Не верится нам, что это был несчастный случай. Алексей тоже не верит, так как на ней была джинсовка, а подвешена она была уже без нее. Также неизвестно, где ее телефон. Мы звонили на него, но он выключен», — сказала собеседница издания.