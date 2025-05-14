Российские военные уничтожили дрон ВСУ «Баба-яга» в Харьковской области

Средства противовоздушной обороны за ночь 6 мая сбили 105 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество дронов было уничтожено над Брянской областью — 32. Еще 22 беспилотника были сбиты в Воронежской области, 19 — в Московском регионе, десять — в Пензенской, девять — в Калужской, шесть — в Белгородской.