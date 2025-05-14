Российские военные уничтожили дрон ВСУ «Баба-яга» в Харьковской области

Минобороны России сообщило, что бойцы группировки войск «Север» уничтожили украинский гексакоптер «Баба-яга» в Харьковской области.
— Военнослужащие мобильной группы по борьбе с БПЛА штурмового отряда 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили ударный дрон ВСУ в ночное время на харьковском направлении, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, противник применяет такие дроны для дистанционного минирования дорог и троп, а также для сброса боевых зарядов на блиндажи и укрепления.
Мобильные группы борьбы с БПЛА организовали скрытые позиции и оборудовали укрытия в окопах, чтобы перехватывать гексакоптеры на подлете к логистическим маршрутам. Дежурство ведется ночью, когда активность воздушных целей особенно высокая. Для эффективной работы на дальних дистанциях проводится пристрелка тепловизионных прицелов, передает Telegram-канал МО РФ.
Средства противовоздушной обороны за ночь 6 мая сбили 105 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество дронов было уничтожено над Брянской областью — 32. Еще 22 беспилотника были сбиты в Воронежской области, 19 — в Московском регионе, десять — в Пензенской, девять — в Калужской, шесть — в Белгородской.
Ночью 5 мая российские средства ПВО сбили 26 украинских БПЛА над территорией страны.