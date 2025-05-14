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Украинские мошенники стали имитировать ростовский говор

Украинские телефонные мошенники используют специальные методички, в которых им рекомендуют объяснять отсутствие московского акцента тем, что они якобы приехали из Ростова-на-Дону. Об этом сообщают издания со ссылкой на представителей подпольного движения «Stop Grave», которым удалось внедриться в одну из одесских организаций, занимающихся телефонным мошенничеством.

Украинских мошенников научили объяснять «немосковский говор».

Украинские телефонные мошенники используют специальные методички, в которых им рекомендуют объяснять отсутствие московского акцента тем, что они якобы приехали из Ростова-на-Дону. Об этом сообщают издания со ссылкой на представителей подпольного движения «Stop Grave», которым удалось внедриться в одну из одесских организаций, занимающихся телефонным мошенничеством.

«Почему не Московский говор? От куда вы?! — Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами», — говорится в методичке, фотографии которой есть в распоряжении РИА Новости (орфография и пунктуация сохранены). В инструкции для мошенников содержится четкая рекомендация, как реагировать на замечания собеседников по поводу необычного акцента.

Ранее в МВД России рассказали, какими данными нельзя ни с кем делиться, пишет «Национальная служба новостей». Так, передавать сведения о банковских картах не рекомендуется. Это касается также любой информации, поступающей через мобильное приложение, включая коды подтверждения из СМС и push-уведомлений. Сотрудники правоохранительных органов предостерегли граждан от распространения серии и номера паспорта, ИНН, СНИЛС, а также фотографий указанных документов.