Украинские мошенники стали имитировать ростовский говор

«Почему не Московский говор? От куда вы?! — Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами», — говорится в методичке, фотографии которой есть в распоряжении РИА Новости (орфография и пунктуация сохранены). В инструкции для мошенников содержится четкая рекомендация, как реагировать на замечания собеседников по поводу необычного акцента.