Украинцы прорвались в финал «Евровидения-2025»

В ходе первого отборочного этапа определились десять финалистов, представляющих Эстонию, Норвегию, Албанию, Швецию, Исландию, Нидерланды, Польшу, Сан-Марино и Португалию. Пять стран — Азербайджан, Бельгия, Кипр, Словения и Хорватия — не смогли пройти в следующий этап и завершили участие в конкурсе.
Второй полуфинал «Евровидения-2025» состоится 15 мая. Финальная часть конкурса, где определится победитель, пройдёт 17 мая. Швейцария принимает конкурс в этом году благодаря победе своего представителя Nemo с песней The Code на «Евровидении-2024».
Ранее участники национального отбора на Евровидение не вернулись на Украину. В частности, речь идёт о группе MBreeze (братья Александр и Илья Беляковы) и певце Василии Демчуке (DEMCHUK). Группа MBreeze была финалистами седьмого сезона Х-фактора и принимала участие в Нацотборе 2018 года, а Демчук участвовал в 2023 году.