Украинцы прорвались в финал «Евровидения-2025»

Ранее участники национального отбора на Евровидение не вернулись на Украину. В частности, речь идёт о группе MBreeze (братья Александр и Илья Беляковы) и певце Василии Демчуке (DEMCHUK). Группа MBreeze была финалистами седьмого сезона Х-фактора и принимала участие в Нацотборе 2018 года, а Демчук участвовал в 2023 году.