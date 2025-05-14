Красноярцев позвали на первую в этом году городскую ярмарку

Об этом сообщили в мэрии.
Товаропроизводители из районов Красноярского края предложат мясные и рыбные деликатесы, деревенское сало, полуфабрикаты, молочную продукцию, крафтовые сыры, кондитерские изделия, специи, продукты пчеловодства и многое другое. Перед покупкой фермерские продукты можно будет продегустировать.
Кроме того, для гостей будет организована зона фудкорта с напитками и свежей выпечкой.
Также посетители ярмарки смогут приобрести изделия ручной работы от мастеров декоративно-прикладного творчества.
И по традиции красноярцев и гостей города ждет концертная программа с участием лучших танцевальных и вокальных коллективов, а также розыгрыши, викторины и мастер-классы по росписи матрёшки, плетению корзин из лозы, изготовлению оригами и поделок.