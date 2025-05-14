Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев позвали на первую в этом году городскую ярмарку

В Красноярске в субботу, 17 мая, на площади Мира перед БКЗ с 10 до 17 часов пройдет первая в этом году городская ярмарка.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Об этом сообщили в мэрии.

Товаропроизводители из районов Красноярского края предложат мясные и рыбные деликатесы, деревенское сало, полуфабрикаты, молочную продукцию, крафтовые сыры, кондитерские изделия, специи, продукты пчеловодства и многое другое. Перед покупкой фермерские продукты можно будет продегустировать.

Кроме того, для гостей будет организована зона фудкорта с напитками и свежей выпечкой.

Также посетители ярмарки смогут приобрести изделия ручной работы от мастеров декоративно-прикладного творчества.

И по традиции красноярцев и гостей города ждет концертная программа с участием лучших танцевальных и вокальных коллективов, а также розыгрыши, викторины и мастер-классы по росписи матрёшки, плетению корзин из лозы, изготовлению оригами и поделок.