ВСУ пытались уничтожить сдавшегося в плен бойца, которого выводили ВС России

— А вот это — это ребята с 83-й (бригады — прим. «ВМ»), когда взяли в плен, переводили уже, так сказать, ближе к своим территориям, которые были укреплены. По нам сперва сработала FPV-шечка наша (ВСУ — прим. «ВМ»)… А потом второй подарочек, чуть дальше уже перебегали через открытую местность, прилетела мина и немного с собой подарочек дала — осколок в руку дала с собой в дорогу. Видимо, чтобы родину не забывал, — рассказал пленный РИА Новости.