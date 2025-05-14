Украинский военнослужащий, попавший в плен к бойцам 83-й бригады Воздушно-десантных войск в составе группировки «Север», сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались ликвидировать его при помощи миномета и FPV-дронов в момент, когда российские военные выводили его с передовой.
— А вот это — это ребята с 83-й (бригады — прим. «ВМ»), когда взяли в плен, переводили уже, так сказать, ближе к своим территориям, которые были укреплены. По нам сперва сработала FPV-шечка наша (ВСУ — прим. «ВМ»)… А потом второй подарочек, чуть дальше уже перебегали через открытую местность, прилетела мина и немного с собой подарочек дала — осколок в руку дала с собой в дорогу. Видимо, чтобы родину не забывал, — рассказал пленный РИА Новости.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о достижении договоренности насчет возвращения жителей Курской области, которые были найдены в Сумах. Уже 3 марта она также рассказала, что на родину прибыли 33 российских гражданина, в том числе четверо детей, которых ранее насильно вывезли солдаты Вооруженных сил Украины. Кроме того, в апреле Москалькова сообщила о планах обмена между российской и украинской сторонам посылками для военнопленных.