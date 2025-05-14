Мать основателя «Ласкового мая» Кузнецова подала в суд на вдову Шатунова

Ранее также сообщалось, что продюсер Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана» из-за песен группы «Ласковый май», которые использовались в этом проекте. Истец призвал признать недействительным лицензионный договор, который был заключён с вдовой Шатунова.