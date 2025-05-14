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Мать основателя «Ласкового мая» Кузнецова подала в суд на вдову Шатунова

Истец требует признать завещание бывшего солиста группы недействительным.

Валентина Кузнецова, которая является матерью основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова, подала иск в суд на вдову певца Юрия Шатунова, следует из судебных документов.

По данным РИА Новости, она требует признать завещание артиста недействительным. В соответствии с документами, ранее, в ходе судебного разбирательства, было принято решение о переносе места рассмотрения дела в другой суд.

Кузнецова выразила несогласие с этим решением и обжаловала его. Суд отклонил её апелляцию.

Напомним, экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в июне 2022 года, композитор Сергей Кузнецов — в ноябре 2022 года.

Ранее также сообщалось, что продюсер Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана» из-за песен группы «Ласковый май», которые использовались в этом проекте. Истец призвал признать недействительным лицензионный договор, который был заключён с вдовой Шатунова.