Чубайс за пять месяцев избавился от всей недвижимости в России: счет идет на десятки

Анатолий Чубайс избавился от всей недвижимости, какой когда-либо владел в России, еще в период с октября 2022 года по март 2023-го. Об этом со ссылкой на представителя АО «Роснано», выступавшего в арбитражном суде Москвы, сообщает РИА Новости.
«Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени — с октября 2022 года по март 2023 года», — сказал юрист.
По его словам, этот период совпал с появлением в средствах массовой информации множества новостей о том, что новый менеджмент «Роснано» инициирует через Генпрокуратуру проверку деятельности предыдущего руководства. Потому, отметил представитель истца, принятие обеспечительных мер обоснованы.
Накануне сообщалось, что Арбитражный суд Москвы отказал бывшему главе АО «Роснано» Анатолию Чубайсу в полном снятии ареста с его активов на сумму 5,6 миллиардов рублей.
Покинувший Россию в 2022 году Чубайс ходатайствовал о полной отмене обеспечительных мер в виде ареста его имущества, в том числе денежных средств, в пределах суммы иска «Роснано» к нему и семи другим бывшим руководителям корпорации. По информации источника, суд частично изменил обеспечительные меры. Так, арест денежных средств в пределах суммы иска был оставлен решением суда, за исключением 50 процентов от зарплаты или иных его доходов.
В конце ноября 2021 года госкомпания объявила, что ей нечем отдавать долги. На биржевом языке это называется техническим дефолтом. Получается, за время существования «Роснано» вчистую потратила 130 млрд рублей государственных вложений и еще 148 млрд займов по кредитам и облигациям. При этом 1 декабря корпорация должна была отдать держателям облигаций 4,7 млрд рублей.
Несмотря на то, что компания с самого начала своего существования ничего не зарабатывала, зарплата председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса с 2010 года по 2014-й равнялась в среднем 20 млн рублей в год. То есть 1,7 млн рублей в месяц.
А в 2024 году выяснилось, что бывшие топ-менеджеры и соратники Анатолия Чубайса: Олег Киселев (зампред правления «Роснано»), Олег Дьяченко, Ирина Раппопорт (управляющий директор «Роснано») и Александр Швец похитили из корпорации 1,7 миллиарда рублей.