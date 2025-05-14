Чубайс за пять месяцев избавился от всей недвижимости в России: счет идет на десятки

Покинувший Россию в 2022 году Чубайс ходатайствовал о полной отмене обеспечительных мер в виде ареста его имущества, в том числе денежных средств, в пределах суммы иска «Роснано» к нему и семи другим бывшим руководителям корпорации. По информации источника, суд частично изменил обеспечительные меры. Так, арест денежных средств в пределах суммы иска был оставлен решением суда, за исключением 50 процентов от зарплаты или иных его доходов.