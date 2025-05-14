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В Башкирии потеплеет до +25 градусов

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. В середине недели жителей республики ждет потепление, однако затем столбики термометров вновь пойдут вниз.

Сегодня, 14 мая, ожидается переменчивая погода, днем возможны кратковременные дожди с грозами в отдельных районах. Ветер восточного и юго-восточного направлений будет умеренным, усиливаясь до сильных порывов. В дневные часы воздух прогреется до +20…+25 градусов, в горных районах будет не выше +15.

На следующий день, 15 мая, погода ухудшится. Ночью пройдут дожди, местами интенсивные, с грозами в отдельных районах, днём осадки станут менее обильными. Ветер сменит направление с северо-восточного и восточного на западный, оставаясь умеренным с периодическими сильными порывами. Столбики термометров покажут ночью +10…+15 градусов, днём +15…+20.

16 мая принесет улучшение погодных условий. Значительных осадков не ожидается. Ветер юго-западного и западного направлений будет умеренным. Температура в ночные часы составит +3…+8 градусов, днём воздух прогреется до +16…+21 градуса.

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