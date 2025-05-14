В Башкирии потеплеет до +25 градусов

Сегодня, 14 мая, ожидается переменчивая погода, днем возможны кратковременные дожди с грозами в отдельных районах. Ветер восточного и юго-восточного направлений будет умеренным, усиливаясь до сильных порывов. В дневные часы воздух прогреется до +20…+25 градусов, в горных районах будет не выше +15.