«Это опасно и стыдно»: Психолог рассказал, ломают ли психику детей «неприличные» аниме-игрушки

«Эмоционально нестабильный взрослый, у которого уже есть проблемы с контролем импульсов или нарушенные границы, может начать использовать такие образы как якорь для навязчивых фантазий — особенно если в жизни нет поддержки, близости и возможности быть с другим человеком на равных. Но и в этом случае — дело не в фигурке, а в психическом фоне, который требует помощи специалиста. Любой визуальный образ — нейтрален», — уверен собеседник Life.ru.