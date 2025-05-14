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В Москве ожидаются облачная погода и до 12 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 741 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +19° 6 м/с 94% 755 мм рт. ст. +18°
Источник: AP 2024

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь и температура до плюс 12 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 10−12 градусов тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 8 — плюс 13 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.