«Не верим»: жених погибшей на заборе в Перми не принял основную версию

Жених 18-летней Надежды Вожаковой, которую обнаружили мертвой на штыре металлического забора у бара «Пиво. Мясо» в Перми, Алексей Гурьев не верит, что смерть возлюбленной была несчастным случаем. Опрошенные aif.ru родственники парня и различные источники издания рассказали об основных версиях произошедшего, а также почему у родни есть сомнения в них.
Не верил и бросал трубки.
Как рассказала aif.ru тетя молодого человека погибшей Мария, сейчас Гурьев проходит срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ. Телефоны у них в ограниченном доступе, однако до парня дозвонился следователь, которому он не поверил и бросил трубку. По ее словам, молодому человеку показалось, что над ним «кто-то прикалывается».
«Второй раз ему перезвонили и сказали, что это правда», — сказала собеседница издания.
После услышанного у молодого человека началась истерика. Мария сообщила aif.ru, что сейчас парню очень тяжело. Через полтора месяца у него дембель и он собирался сделать сыграть свадьбу с погибшей.
«Он собирался приехать домой, сыграть свадьбу и жить уже с ней вместе», — добавила тетя Гурьева.
Сильно любили друг друга.
Алексей Гурьев и Надежда Вожакова очень сильно любили друг друга, рассказала aif.ru Мария. По ее словам, они встречались около двух лет и ежедневно общались по телефону, причем, часами, и не по разу в день.
Мария отметила, что она была хорошей девчонкой. При этом собеседница издания видела ее лишь один раз, когда бабушка Гурьева привозила ее к в гости.
«Если бы была распутная, ее никто бы не привез к близким людям», — сообщила тетя молодого человека.
Сейчас, как рассказала aif.ru Мария, парню очень тяжело. Родственники всячески пытаются успокоить молодого человека и поддержать его.
«Бабушка Леше говорила: “держись, ты же привык по часу с Надей разговаривать, а сейчас звони Лере”. Эта внучка вторая. Как можем, так поддерживаем его», — добавила она.
Две основные версии произошедшего.
Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с aif.ru рассказал, что следователи сейчас рассматривают две основные версии произошедшего. Первая — девушка могла упасть на штырь забора с крыши этого бара. При этом, как она туда залезла и почему упала — пока неизвестно. По его словам, зачем Вожакова это сделала, понять трудно, так как погибшая была в сильном алкогольном опьянении.
«Сейчас следственными экспериментами устанавливается, что именно произошло», — отметил собеседник издания.
Другой источник aif.ru, но уже в силовых структурах, сообщил о второй версии, которая является одной из основных. По его словам, Вожакова могла уйти за бар в лес, возможно, справить нужду с одной стороны, где нет забора, а вернуться к заведению уже с другой, где как раз стоит ограждение. Он отметил, что так как девушка была сильно пьяна, она не догадалась просто обойти его, из-за чего решила перелезть. Вожакова залезла на забор и хотела спрыгнуть немного левее, так как справа ей мешала водосточная труба.
«Видимо, в момент прыжка ее повело, так как она была пьяная, поэтому и насадилась на штырь», — сказал он.
Собеседник также отметил в разговоре с aif.ru, что следователи уверены на 99 процентов, что это был несчастный случай, несмотря на то, что уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Он пояснил, что сейчас нужно проверить все обстоятельства произошедшего, поэтому и было возбуждено дело именно по этой статье.
Кроме того, в рамках расследования уголовного дела также проверяют законность установки забора вокруг заведения, заявил aif.ru источник. По его словам, по результатам будет принято процессуальное решение.
«Хозяин заведения может быть привлечен к ответственности, если будет выявлено, что ограждение установлено с нарушениями требований безопасности», — отметил он.
Жених и родственники не верят в несчастный случай.
Жених погибшей девушки и их родственники сомневаются в основных версиях следствия, что Вожакова умерла в результате несчастного случая. Мария в беседе с aif.ru предположила, что девушку, возможно, пытались изнасиловать, но не получилось.
«На ней была джинсовка, а подвешена она была уже без нее. Также неизвестно, где ее телефон», — сказала собеседница издания, отметив, что он выключен.
Сам Гурьев заявил, что его возлюбленная была «домашней», а не склонной гулять по разным «дешевым кабакам».
«Я уверен, что здесь что-то не так», — подчеркнул молодой человек.