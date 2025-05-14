«Не верим»: жених погибшей на заборе в Перми не принял основную версию

Другой источник aif.ru, но уже в силовых структурах, сообщил о второй версии, которая является одной из основных. По его словам, Вожакова могла уйти за бар в лес, возможно, справить нужду с одной стороны, где нет забора, а вернуться к заведению уже с другой, где как раз стоит ограждение. Он отметил, что так как девушка была сильно пьяна, она не догадалась просто обойти его, из-за чего решила перелезть. Вожакова залезла на забор и хотела спрыгнуть немного левее, так как справа ей мешала водосточная труба.