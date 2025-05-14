Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), до службы в Украине регулярно избивал людей в Эдинбурге и устраивал поджоги. Верховный суд ДНР в марте заочно приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
В одном из постов в Facebook* он признался, что однажды без причины сломал челюсть прохожему, бросив его лицом на бордюр, и вспоминал, как избил бездомного, отняв у него деньги. По его словам, полиция пыталась его задержать, но безуспешно. Он также упоминал о трех арестах за год.
— Я украл его шляпу, полную монет. Он умолял вернуть ее, но я лишь смеялся, глядя в его окровавленное лицо, — написал Гуд.
Гуд рассказывал о поджогах домов, фабрики и кинотеатра, а также о том, как брал пистолет в школу. В других публикациях он признавался, что испытывал удовольствие от убийств и называл самые ожесточенные бои лучшими моментами своей жизни.
Бойцы Вооруженных сил России смогли уничтожить группу польских наемников в Дзержинске Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад».
Недавно управление ФСБ России по Луганской Народной Республике предоставило видеокадры транспортировки с линии фронта наемника из Австралии, воевавшего на стороне Киева, которого ожидает суд в ЛНР.
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