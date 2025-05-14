«Лишь смеялся»: британский наемник ради развлечения избивал людей

В одном из постов в Facebook* он признался, что однажды без причины сломал челюсть прохожему, бросив его лицом на бордюр, и вспоминал, как избил бездомного, отняв у него деньги. По его словам, полиция пыталась его задержать, но безуспешно. Он также упоминал о трех арестах за год.