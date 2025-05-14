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Финляндия перейдёт на европейский стандарт железнодорожной колеи в 2032 году

Финляндия планирует отказаться от привычной ширины железнодорожной колеи.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия готовится изменить ширину железнодорожной колеи, перейдя с национального стандарта на общеевропейский (1435 мм). Министр транспорта и связи Лулу Ранне заявила, что это не только внутренняя реформа, но и часть совместного проекта с ЕС и НАТО. По ее словам, сейчас оптимальный момент для такого перехода.

Окончательное решение по изменению параметров железнодорожной сети должно быть принято до июля 2027 года. Первые работы начнутся в районе города Оулу. Основные цели проекта — усиление логистической устойчивости, улучшение военной мобильности и развитие транспортного сообщения с Норвегией и Швецией.

Евросоюз может финансировать до 50% проектных работ и около 30% строительства. Однако, как отметила Ранне, реализация займет минимум 10 лет, а полноценное строительство начнется не раньше 2032 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Финляндия собирается отслеживать перемещение телефонов у границы с Россией. Пограничники установят специальную систему на самолетах и кораблях наблюдения.