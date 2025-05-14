Финляндия перейдёт на европейский стандарт железнодорожной колеи в 2032 году

Финляндия готовится изменить ширину железнодорожной колеи, перейдя с национального стандарта на общеевропейский (1435 мм). Министр транспорта и связи Лулу Ранне заявила, что это не только внутренняя реформа, но и часть совместного проекта с ЕС и НАТО. По ее словам, сейчас оптимальный момент для такого перехода.