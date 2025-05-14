«Я с Ростова»: телефонные мошенники из Украины нашли способ объяснить свой говор

Как установило РИА Новости, в руководстве для украинских телефонных мошенников содержится совет: при вопросах о немосковском произношении слов ссылаться на ростовское происхождение.
«Почему не московский говор? Откуда вы?! — Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами», — следует из текста методички.
Активисты подпольного движения Stop Grave провели операцию по внедрению в одесскую группировку телефонных мошенников. В распоряжении РИА Новости оказались фотографии учебных материалов, используемых преступниками.
Ранее KP.RU писал о смешных ошибках в методичках для украинских телефонных мошенников. Например, тогда журналисты РИА Новостей опубликовали некоторые слова из украинского пособия — «орест», «от куда», «спичь».