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В Башкирии ожидаются температурные качели от 3 до 25 градусов тепла

Ближайшие дни ожидаются осадки и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 100% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: АиФ

В Башкирии ожидаются температурные качели от 2 до 25 градусов тепла. Ближайшие дни ожидаются осадки и грозы.

По прогнозам синоптиков Башгидромета, 14 мая ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +20,+25°, в горных районах до +15°.

15 мая дожди будут идти ночью, местами сильные. Днем небольшие дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный, восточный с переходом на западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +15,+20°.

16 мая станет солнечным днем без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8°, днем +16,+21°.