В Башкирии ожидаются температурные качели от 3 до 25 градусов тепла

15 мая дожди будут идти ночью, местами сильные. Днем небольшие дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный, восточный с переходом на западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +15,+20°.