В Башкирии ожидаются температурные качели от 3 до 25 градусов тепла

В Башкирии ожидаются температурные качели от 2 до 25 градусов тепла. Ближайшие дни ожидаются осадки и грозы.
По прогнозам синоптиков Башгидромета, 14 мая ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +20,+25°, в горных районах до +15°.
15 мая дожди будут идти ночью, местами сильные. Днем небольшие дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный, восточный с переходом на западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +15,+20°.
16 мая станет солнечным днем без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8°, днем +16,+21°.