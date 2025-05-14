Местами жара, осадки и пожарная опасность — какой будет погода в Казахстане в среду

«Под влиянием Южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветра, на западе — сильные дожди. На юго-западе, юго-востоке страны ожидается пыльная буря. Лишь в центре, на юге РК ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере, северо-западе страны ожидается туман», — говорится в сообщении.