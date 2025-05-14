Местами жара, осадки и пожарная опасность — какой будет погода в Казахстане в среду

«Под влиянием Южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветра, на западе — сильные дожди. На юго-западе, юго-востоке страны ожидается пыльная буря. Лишь в центре, на юге РК ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере, северо-западе страны ожидается туман», — говорится в сообщении.
В Мангыстауской, Карагандинской областях, в области Ұлытау, на севере, западе, юге, в центре области Жетісу, на западе, севере, юге области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской, в горных районах Туркестанской, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, на юге, западе Актюбинской, на западе, севере, востоке Павлодарской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.
«В Кызылординской, Туркестанской, на северо-востоке Мангыстауской, в центре области Ұлытау, на западе, в центре Жамбылской, на юге Карагандинской, на юго-востоке Актюбинской областей, на северо-западе, востоке области Жетісу, на северо-западе, в центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Алматинской, Кызылординской областях, в областях Жетісу, Ұлытау, на юге Актюбинской, на западе, юге Карагандинской областей ожидается сильная жара +35+43», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3−8, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16, днем +31+33.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16, днем +30+32.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20, днем +35+37.
В Акмолинской области на западе и севере дождь. Днем +28+33, ночью +11+16.
В области Улытау без осадков. Днем +30+35, ночью +12+17.
В Карагандинской области осадков тоже не ожидается. Днем +27+32, ночью +12+17.
В Западно-Казахстанской области дождь. Днем +20+25, ночью +12+17.
В Атырауской области на западе, севере и юге дождь. Днем +26+31, ночью +17+22.
В Мангистауской области на западе, севере и в центре дождь. Днем +27+32, ночью +15+20.
В Актюбинской области ночью на западе и юге, днем на западе дождь. Днем +29+34, ночью +13+18.
В Костанайской области на севере и востоке на севере и востоке дождь. Днем +20+25, ночью +13+18.
В Северо-Казахстанской области на юге, западе и востоке дождь. Днем +13+18, ночью +8+13.
В Павлодарской области на западе и севере дождь. Днем +22+27, ночью +10+15.
В области Абай без осадков. Днем +27+32, ночью +10+15.
В Восточно-Казахстанской области днем на севере и востоке гроза. Днем +25+30, ночью +10+15.
В Кызылординской области без осадков. Днем +38+43, ночью +17+22.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +33+38, ночью +17+22.
В Жамбылской области днем в горах гроза. Днем +32+37, ночью +17+22.
В Алматинской области тоже днем в горах гроза. Днем +30+35, ночью +12+17.
В области Жетысу тоже без осадков. Днем +30+35, ночью +11+16.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.