Минтранс РФ допустил появление дорожных знаков для беспилотных автомобилей

В России в настоящее время не будут вводить новые дорожные знаки, регламентирующие движение беспилотных автомобилей.
«Действующих мер достаточно: маркировка и присутствие оператора в салоне обеспечивают необходимый уровень безопасности», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минтранса.
В ведомстве сообщили, что в будущем появление новых знаков возможно и напомнили, что беспилотные автомобили должны быть обозначены знаком «Автономное управление», который представляет собой белый треугольник с красной каймой и черной буквой «А».
Ранее сообщалось, что Росстандарт разработал новую систему установки дорожных знаков, попутно изменив дизайн у некоторых из них.
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