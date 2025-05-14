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Минтранс РФ допустил появление дорожных знаков для беспилотных автомобилей

В Минтрансе заявили, что знаки для беспилотных автомобилей могут появиться в будущем, но не сейчас.

Источник: Комсомольская правда

В России в настоящее время не будут вводить новые дорожные знаки, регламентирующие движение беспилотных автомобилей.

«Действующих мер достаточно: маркировка и присутствие оператора в салоне обеспечивают необходимый уровень безопасности», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минтранса.

В ведомстве сообщили, что в будущем появление новых знаков возможно и напомнили, что беспилотные автомобили должны быть обозначены знаком «Автономное управление», который представляет собой белый треугольник с красной каймой и черной буквой «А».

Ранее сообщалось, что Росстандарт разработал новую систему установки дорожных знаков, попутно изменив дизайн у некоторых из них.

Все новые знаки, которые появились в Российской Федерации с 2017 по 2025, мы собрали здесь на KP.RU.