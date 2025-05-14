Омские яхтсмены открыли в Бразилии экспедиционный центр

В бразильском городе Сальвадор при участии омских яхтсменов открылся первый зарубежный экспедиционный центр Русского географического общества. Это событие стало частью международной морской российско-бразильской экспедиции «Братство-2025».
Напомним, российскую часть международной команды возглавляет известный омский яхтсмен, капитан легендарной яхты «Сибирь» Сергей Щербаков. Сейчас он ненадолго вернулся в Омск, чтобы уладить организационные моменты.
«Экспедиционный центр в Сальвадоре — это первый зарубежный центр Российской Федерации. Он появился благодаря деятельности омского отделения “Русского географического общества”. В целом планируется пять таких центров: также готовятся к открытию центры в Перу, Чили и Шпицбергене», — рассказал Сергей Щербаков ГТРК «Иртыш».
Сейчас спортсмены готовятся ко второму этапу экспедиции и прохождению через Северный морской путь. В кругосветку судно Fraternidade отправилось 12 апреля из Сальвадора. Завершится экспедиция там же в марте 2026.