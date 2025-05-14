Омские яхтсмены открыли в Бразилии экспедиционный центр

«Экспедиционный центр в Сальвадоре — это первый зарубежный центр Российской Федерации. Он появился благодаря деятельности омского отделения “Русского географического общества”. В целом планируется пять таких центров: также готовятся к открытию центры в Перу, Чили и Шпицбергене», — рассказал Сергей Щербаков ГТРК «Иртыш».