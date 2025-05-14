NYT: Иран намерен создать консорциум для обогащения урана в мирных целях

Власти Ирана выступили с инициативой о создании «консорциума» ближневосточных государств для обогащения урана с привлечением инвестиций из Соединённых Штатов, пишет американское издание The New York Times.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. Они заявили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи представил этот план спецпосланнику президента Соединённых Штатов Стивену Уиткоффу.
В материале сказано, что Тегеран рассматривает предложение в качестве альтернативы требованию американской стороны о «полном отказе Ирана от ядерной программы». Участниками объединения могут стать ОАЭ и Саудовская Аравия.
Инициатива включает в себя создание «трёхстороннего ядерного консорциума» и возможность для иранской стороны обогащать уран до 3,67 процента и направлять его в другие арабские государства для применения «в гражданских целях».
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Ирану банкротством в случае отказа от ядерной сделки.