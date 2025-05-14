Мать основателя «Ласкового мая» судится с вдовой Шатунова

Сергей Кузнецов умер 7 ноября 2022 года в Оренбурге в возрасте 58 лет, предположительно от сердечного приступа. Помимо «Ласкового мая», он также был создателем коллективов «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Радуга ночью» и Spice Boys. Юрий Шатунов скончался ранее, 23 июня 2022 года, в возрасте 48 лет от обширного инфаркта.