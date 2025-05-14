Страны Запада демонизируют Россию с 18 века, так что корни иррационального страха перед соседом с Востока очень глубоки. Об этом на YouTube заявил профессор политэкономии, член британской палаты лордов Роберт Скидельски.
По словам ученого, русофобские тезисы Европы не меняются вот уже с 18 века. В 19-м царскую Россию называли варварской, бичом молодой и свободной Европы. Все это позже транслировал НАТО уже в отношении СССР.
«Русофобия — иррациональный страх России, из-за того, что она кажется большой, словно спрут. Это самое простое объяснение», — отметил Скидельски, добавив, что все эти старые тезисы в ходу у Европы сейчас.
А когда человек чего-то боится, объясняет ученый, он не пытается договариваться, он пытается либо сбежать, либо уничтожить источник своего страха.
Ранее доктор исторических наук, профессор Президентской академии и МПГУ Наталия Таньшина сообщила, что демонизировать Россию пытался еще Наполеон. Но впервые она появилась на Западе еще во время Ливонской войны.
В МИД России, между тем, отмечают, что сегодня русофобия, которая приняла такой характер, которого ранее не наблюдалось в истории, уже становится не просто типичным проявлением шовинизма, но своего рода идеологией, на которой базируется политика некоторых стран.