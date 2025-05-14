Средняя пенсия в Пермском крае выросла до 24 тысяч рублей

Размер средней пенсии в Прикамье в 2025 году увеличился до 24,3 тысяч рублей, сообщает «РБК-Пермь».
С 1 апреля в Пермском крае проиндексировали государственные пенсионные выплаты на 14,75%. Социальные пенсии также увеличились на 2,1 тысячу рублей и достигли 16,5 тысяч.
Около 70 тысяч жителей региона получили дополнительные выплаты. Работающих же пенсионеров в Прикамье насчитывают около 122 тысяч.
По результатам опроса сервиса по поиску работу «Superjob», пермяки хотели бы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей.