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Средняя пенсия в Пермском крае выросла до 24 тысяч рублей

Это в два раза меньше, чем хотели бы получать пермяки.

Источник: Reuters

Размер средней пенсии в Прикамье в 2025 году увеличился до 24,3 тысяч рублей, сообщает «РБК-Пермь».

С 1 апреля в Пермском крае проиндексировали государственные пенсионные выплаты на 14,75%. Социальные пенсии также увеличились на 2,1 тысячу рублей и достигли 16,5 тысяч.

Около 70 тысяч жителей региона получили дополнительные выплаты. Работающих же пенсионеров в Прикамье насчитывают около 122 тысяч.

По результатам опроса сервиса по поиску работу «Superjob», пермяки хотели бы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей.